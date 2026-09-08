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Kursentwicklung im Fokus 08.09.2026 09:28:53

Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus

Dienstagshandel in Zürich: SPI liegt zum Handelsstart im Minus

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,77 Prozent schwächer bei 19 911,79 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,482 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,254 Prozent auf 20 117,66 Punkte an der Kurstafel, nach 20 066,71 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 150,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 911,79 Einheiten.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20 509,58 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der SPI mit 18 852,87 Punkten gehandelt. Der SPI stand vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 17 059,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,15 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 9,63 Prozent auf 0,03 CHF), Ascom (+ 9,06 Prozent auf 5,78 CHF), Sandoz (+ 4,07 Prozent auf 71,02 CHF), Molecular Partners (+ 2,99 Prozent auf 3,44 CHF) und SoftwareONE (+ 2,72 Prozent auf 9,44 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Novartis (-9,12 Prozent auf 114,02 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,89 Prozent auf 5,25 CHF), Burkhalter (-6,91 Prozent auf 124,00 CHF), Adval Tech (-6,39 Prozent auf 41,00 CHF) und SHL Telemedicine (-4,23 Prozent auf 1,02 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 835 219 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,866 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 41,60 -0,48% Adval Tech AG
Ascom 5,40 0,19% Ascom
Burkhalter Holding AG 141,00 0,00% Burkhalter Holding AG
Curatis AG 19,50 -6,70% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,38 0,00% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,55 -3,48% Highlight Event and Entertainment AG
Logitech S.A. 86,50 0,82% Logitech S.A.
Molecular Partners AG 3,58 1,70% Molecular Partners AG
Novartis AG 121,02 -9,66% Novartis AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 382,40 -0,62% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sandoz 72,26 0,03% Sandoz
SHL Telemedicine 1,02 -4,23% SHL Telemedicine
SoftwareONE 10,18 6,37% SoftwareONE

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