Dienstagshandel in Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain

Aktuell wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,50 Prozent fester bei 18 027,72 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,356 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,213 Prozent schwächer bei 17 899,78 Punkten in den Handel, nach 17 937,91 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 17 883,68 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 027,72 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 17.02.2026, lag der SPI bei 18 960,80 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, bei 17 892,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.03.2025, wurde der SPI auf 17 274,75 Punkte taxiert.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,18 Prozent nach. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 574,72 Punkten.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Comet (+ 6,56 Prozent auf 263,20 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,29 Prozent auf 89,50 CHF), PolyPeptide (+ 4,92 Prozent auf 25,60 CHF), Tecan (N) (+ 4,43 Prozent auf 122,60 CHF) und DocMorris (+ 4,24 Prozent auf 4,18 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-5,44 Prozent auf 0,42 CHF), Avolta (ex Dufry) (-3,74 Prozent auf 46,38 CHF), SHL Telemedicine (-3,70 Prozent auf 1,04 CHF), Private Equity (-3,33 Prozent auf 58,00 CHF) und Jungfraubahn (-3,28 Prozent auf 295,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 983 928 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,712 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Evolva-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index weist die Kudelski-Aktie mit 79,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at