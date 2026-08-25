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SPI-Performance im Fokus 25.08.2026 17:58:43

Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone

Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Letztendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0,54 Prozent höher bei 20 421,31 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,517 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,092 Prozent stärker bei 20 330,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 311,68 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 20 430,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20 319,29 Punkten.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 20 069,67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der SPI auf 19 052,12 Punkte taxiert. Der SPI wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Wert von 16 966,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11,95 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 14,43 Prozent auf 32,90 CHF), TX Group (+ 12,31 Prozent auf 166,00 CHF), ams-OSRAM (+ 8,30) Prozent auf 17,88 CHF), HIAG Immobilien (+ 5,52 Prozent auf 133,80 CHF) und Sensirion (+ 4,42 Prozent auf 82,70 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Orior (-9,51 Prozent auf 14,66 CHF), Addex Therapeutics (-7,86 Prozent auf 0,03 CHF), EvoNext (-5,31 Prozent auf 2,32 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,56 Prozent auf 0,16 CHF) und Curatis (-4,52 Prozent auf 19,00 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Das Handelsvolumen der Addex Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 028 074 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 322,426 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 16,00% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 19,10 0,26% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 33,85 -4,11% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 19,00 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,50 1,63% EvoNext Holdings AG
HIAG Immobilien AG 133,20 -0,45% HIAG Immobilien AG
Logitech S.A. 84,84 0,47% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,16 -4,67% MindMaze Therapeutics
Orior AG 15,00 -4,46% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 403,20 -0,35% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 89,80 1,93% Sensirion Holding AG
TX Group 177,00 1,72% TX Group

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SPI 20 483,09 0,30%

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