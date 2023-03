Dienstleister: Steigende Kosten und Fachkräftemangel herausfordernd

Steigende Kosten und der Fachkräftemangel stellen die Informations- und Consultingdienstleister vor Herausforderungen, dennoch stieg der Umsatz 2022 im Vorjahresvergleich. Die Branche mit 142.000 Unternehmen erwirtschaftete vergangenes Jahr einen Umsatz von mehr als 60 Mrd. Euro. "2022 konnte die Branche nominell sehr viel aufholen. Was allerdings für uns da schon ersichtlich war, ist die Teuerung", sagte WKÖ-Spartenobfrau Angelika Sery-Froschauer im Gespräch mit der APA.

Obwohl der nominelle Umsatz bereits über dem Vor-Corona-Niveau lag, gibt es noch Aufholbedarf, zeigt eine Erhebung der KMU Forschung Austria für die Wirtschaftskammer (WKÖ). So habe es 2022 im Vergleich zu 2021 ein nominelles Umsatzwachstum von 7 Prozent gegeben, real lag es bei 2,4 Prozent. Für 2023 rechnen die Unternehmen laut Umfrage mit einem Umsatzplus von 5,1 Prozent. "Die Umsatzerwartung ist eine eher positive Schätzung und Ausdruck - trotz aller Sorgen - einer zuversichtlichen Erwartungshaltung", sagte Sparten-Geschäftsführer Philipp Graf. Die höchste Umsatzsteigerung erwarteten mit 10,4 Prozent die Unternehmen des Fachverbands Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT. Die Druck-Branche hingegen gehe von einem negativen Jahresergebnis für 2023 aus.

Wie überall würden auch die Informations- und Consultingdienstleister mit knapp 248.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Auswirkungen der Teuerung spüren. "Im Schnitt sind die betrieblichen Gesamtkosten um 19 Prozent gestiegen", sagte Graf. Die Personalkosten seien zwar mit 8 Prozent nicht am stärksten gestiegen, hätten aber in den letzten Jahren durchschnittlich ein Drittel der Kosten ausgemacht. In personalintensiven Branchen würden sich die Personalkosten teilweise sogar auf 90 Prozent der Gesamtkosten belaufen, so Sery-Froschauer. Das führe dazu, dass Unternehmen finanziell nicht dazu in der Lage seien, neue Fachkräfte einzustellen.

Es sei aber auch schwierig, überhaupt geeignetes Personal zu finden, so Graf. Mehr als die Hälfte (58 Prozent) der befragten Betriebe gab in der Erhebung an, vom Fachkräftemangel betroffen zu sein. Allen voran die Ingenieurbüros, von denen 69 Prozent einen Fachkräftemangel beklagen. So rechnen die Unternehmen der Branche für 2023 mit einem zusätzlichen Personalbedarf von 11,3 Prozent. "Der Fachkräftemangel beschäftigt uns brutal", so Sery-Froschauer, "wenn uns Fachkräfte fehlen, fehlt es der Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land." Es gebe auch einen spürbaren Wettbewerb zwischen den Unternehmen der Branche, die sich teilweise gegenseitig Personal abwerben würden.

"Es gibt eine zu schwache Auftragssituation quer durch alle Branchen im Jahresvergleich", so Sery-Froschauer. Rund die Hälfte (53 Prozent) der befragten Unternehmen habe mit einer schwachen Kundennachfrage zu kämpfen. Am stärksten betroffen sei der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, wo zwei Drittel (67 Prozent) der Unternehmen von einer schwachen Nachfrage berichteten. "Die Auftraggeber sind generell in einer Phase, in der sie verhaltener sind, das spüren die Mitglieder unserer Sparte stark", sagte Graf. Schuld sei auch die aktuelle Wirtschaftslage, in der die Unternehmen nicht abschätzen könnten, wie sich die nächsten Monate entwickeln werden.

Im Schnitt wurden die Preise in der Branche im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent angehoben. Die höchsten Preissteigerungen gab es mit 6,8 Prozent im Druckgewerbe. Unternehmen aus dem "wissensbasierten Bereich", wie Ingenieurbüros oder Unternehmensberater, tun sich laut Sery-Froschauer schwerer mit Preisanpassungen. "Wir können Preisanpassungen nicht oder nicht im Ausmaß der Teuerung einfach an unsere Kunden weitergeben", sagte Sery-Froschauer. Von den befragten Unternehmen hätten 44 Prozent ihre Preise erhöht, 28 Prozent planten dies derzeit.

Die Investitionen der Informations- und Consultingdienstleister waren mit 5,7 Prozent des Gesamtumsatzes 2022 etwas niedriger als im Vorjahr (7,5 Prozent), aber höher als 2020 (4,5 Prozent) und 2019 (4,6 Prozent).

Zur Sparte Information und Consulting in der WKÖ gehören die Fachverbände Entsorgungs- und Ressourcenmanagement, Finanzdienstleister, Werbung und Marktkommunikation, Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie, Ingenieurbüros, Druck, Immobilien- und Vermögenstreuhänder, Buch- und Medienwirtschaft, Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten und Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen.

prmh/sag

