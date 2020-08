Dienstleistungsverband: Erneutes Versagen zum Schulstart verhindern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) hat die Verantwortlichen in den Ländern und Kommunen aufgefordert, den Unterricht in den Schulen und die Betreuung in Kindertageseinrichtungen sicherzustellen. "Die deutsche Wirtschaft ist auf gut ausgebildete Berufseinsteiger angewiesen. Ausreichende Investitionen in Schule und qualifizierte Kinderbetreuung sind für den zukünftigen Erfolg der Unternehmen unerlässlich", betonte BDWi-Präsident Michael Heinz.

Nachdem Mitte März die meisten Schulen und Kindertagesstätten geschlossen worden seien, habe die digitale Beschulung nur in Ausnahmefällen funktioniert. "Das darf nicht noch einmal passieren", forderte Heinz. Ein "erneutes Versagen" könne man sich zum Schulstart nicht leisten. Es sei nicht akzeptabel, dass die Corona-Krise massenhaft Bildungsverlierer unter Kindern und Jugendlichen produziere.

