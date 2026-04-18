Kaufempfehlungen KW 16 18.04.2026 03:41:02

Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

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In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

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