KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.07.2026 13:43:00
Diese KI kann neue Sprachen erschaffen: Das steckt dahinter
Forscher haben jetzt ein Tool geschaffen, das komplett neue Sprachen erfinden kann. Wie die KI dabei vorgeht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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