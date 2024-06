Diese neue Online-Plattform macht Drohnenflüge endlich einfach möglich

Früherkennung von Brücken- und Infrastruktur-Schäden: Immer öfter können kommerzielle Drohnen helfenDoch häufig werden Drohnenflüge durch komplexe Vorbereitung & fehlendes Know-how ausgebremst Vodafone & FlyNex starten die neue Online-Plattform ‚DroNet Hub‘ Vereinfacht Planung, Durchführung & KI-Analyse von Bildern & automatisiert DrohnenflügeWas für viele noch nach Science-Fiction klingt, ist längst Alltag: Drohnen. Laut BDLI (Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie) sowie BDL (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft) hat sich dabei der Anteil kommerziell genutzter Drohnen seit 2019 verdreifacht. Denn der Bedarf wächst: Drohnen helfen beim schnellen Transport auf Werksgeländen von Logistik-Unternehmen. Sie liefern mit Live-Aufnahmen aus der Luft Grundlagen für die digitale Inspektion und Wartung kritischer Infrastrukturen. Sie erkennen Bauschäden an Brücken und Gebäuden. Und sie erfassen und teilen wichtige Bausteine für die Erstellung von digitalen Zwillingen. Doch zur Wahrheit gehört auch: Längst nicht jedes Unternehmen, das Drohnen nutzen will, tut das auch. Denn die Planung und Durchführung ist komplex und langwierig. Die Steuerung für den Laien ist oft unmöglich. Das soll sich jetzt ändern. Die neue Online-Plattform ‚DroNet Hub‘ macht kommerzielle Drohnenflüge für jedes Unternehmen mit wenigen Mausklicks möglich – ganz egal ob Großkonzern oder Mittelstand. Alles von der Planung über die Durchführung und Analyse bis zum fertigen Bericht wird nun online ermöglicht.{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@id":"https:\/\/vf-newsroom.de\/digitales-arbeiten\/vodafone-und-flynex-dronet-hub-vereinfacht-drohnenflug-von-planung-bis-analyse\/#arve-youtube-7gie9rkbvmk665eadf564c0c015615199","type":"VideoObject","embedURL":"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/7gIE9RKbVmk?feature=oembed&iv_load_policy=3&modestbranding=1&rel=0&autohide=1&playsinline=0&autoplay=0"}Welche Probleme gibt es beim Einsatz von Drohnen?Bisher müssen sich Unternehmen gleich mehrere Fragen stellen, bevor sie kommerzielle Drohnen abheben lassen können: Wo und in welchem Umkreis dürfen Drohnen eingesetzt werden? Wo sind Flugverbotszonen? Wo gibt es schnell eine Genehmigung für den geplanten Drohnenflug? Wie ist die Netzabdeckung vor Ort, damit die Drohnen auch auf Entfernung immer mit der Steuereinheit verbunden bleiben und hochauflösende Bilder in Echtzeit übermitteln können? Wie viele Personen sind vor Ort, auf die Nutzer Rücksicht nehmen müssen? Und spätestens nach dem Flug stellt sich die Frage: Wie lassen sich die gewonnenen Bilder sinnvoll auswerten, damit sich beispielsweise Defekte oder Infrastruktur-Schäden, die für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar sind, schnellstmöglich erkennen lassen? Jetzt ändert sich das. Vodafone und FlyNex starten mit der Plattform ‚DroNet Hub‘ das erste Rundum-Sorglos-Paket für kommerzielle Drohnenflüge. Hier können Drohnenflüge ab sofort erstmals detailliert geplant, organisiert, durchgeführt und die erfassten Daten und Bilder ausgewertet und zentral verwaltet werden. „Wir starten den ersten All-Inclusive Service für kommerzielle Drohnenflüge. Mit ‚DroNet Hub‘ demokratisieren wir Drohnen-Dienste – damit sie nicht wieder landen müssen noch bevor sie überhaupt abheben können: Wir wollen kommerzielle Drohnenflüge für alle einfach und sicher möglich machen, die sie sinnvoll nutzen wollen. Ganz einfach und per Mausklick. Nur dann können uns Drohnen wirklich helfen, beispielsweise unsere Infrastrukturen zu schützen“, so Michael Reinartz, Innovations-Chef von Vodafone Deutschland. „Das Potenzial für den Einsatz kommerzieller Drohnen ist riesig. Immer mehr Branchen erkennen den Mehrwert, kommerzielle Drohnen in ihre betrieblichen Abläufe zu integrieren. Der Drohnen-Einsatz ermöglicht es, sich deutlich effizienter, digitaler und nachhaltiger aufzustellen. Eine wesentliche Herausforderung dabei ist die einfache Planung und Durchführung von Drohnen-Einsätzen sowie die anschließende Auswertung der gewonnenen Daten. Mit dem Vodafone ‚DroNet Hub‘ sind FlyNex und Vodafone damit auf einem vielversprechenden Weg in die Zukunft“, so Michael Petrosjan, Geschäftsführer FlyNex. Drohnen helfen bei der Wartung von kritischen InfrastrukturenIndustrie-Anlagen, Strommasten, Windparks – dies sind nur drei Beispiele von Infrastrukturen, die eines gemeinsam haben: Ihre Inspektion und Wartung sind unter anderem durch ihre Weitläufigkeit und Höhe aufwendig, teuer und teilweise sehr riskant. Unentdeckte Schäden wiederum stellen einen bedeutenden Risikofaktor dar, auch für die Allgemeinheit. Genau hier können Drohnen helfen. Doch viele Firmen schrecken beispielsweise wegen langen Genehmigungsverfahren oder der fehlenden Drohnen-Expertise davor zurück. Dieses ungenutzte Potential hemmt die tatsächliche Nutzung von Drohnen und setzt Inspekteure und Inspekteurinnen einem vermeidbaren Risiko aus. KI sorgt für bestmögliche Informationen bei Drohnenflügen Vor einem Jahr hatte Vodafone mit ‚DroNet‘ einen ersten Dienst für Basis-Informationen rund um Drohnenflüge gestartet. ‚DroNet Hub‘ geht als softwarebasiertes Rundum-Sorglos-Paket für kommerzielle Drohnenflüge deutlich darüber hinaus und erleichtert den Einsatz von Drohnenflügen von der ersten Planung bis zur finalen Analyse mit Künstlicher Intelligenz (KI). Der Serviceumfang hängt ganz von den Wünschen der Anwender ab: von der Planung und Organisation des Flugs über die automatisierte Durchführung der Datenerhebung mittels Drohne, bis zum fertigen Bericht. Und für die Übertragung der Daten von der Drohne direkt und live in ‚DroNet Hub‘ sorgt der neue Tarif ‚DroNet Connect Stream‘ mit Highspeed-Datenvolumen von 500 GB, optional erweiterbar auf bis zu 1 TB. Neu ist die Einbindung von Daten aus dem Mobilfunk-Netz, die mit Vorhersagen zur erwarteten Konnektivität und Bevölkerungsdichte auf der Flugroute eine schnellere und einfachere Genehmigung unterstützen. Ebenfalls neu: Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz, die im System integriert ist, lassen sich Luftaufnahmen schneller analysieren und Reportings automatisieren. Beispielsweise kann das gewonnene Bildmaterial mittels einer KI-gestützten Bildanalyse in ‚DroNet Hub' auf Schäden zum Beispiel bei kritischen Infrastrukturen hinweisen. Weitere Nutzungsmöglichkeiten sind die Erstellung von 3D-Modellen oder digitaler Zwillinge.