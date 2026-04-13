AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
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13.04.2026 19:19:20
Dieselgate: Audi bosses, engineers set for long trial as plea deal fails
Two former Audi bosses and two engineers are facing charges over "Dieselgate," a massive emissions scandal that still haunts Germany's automobile sector. As no plea deals could be reached, a long trial seems likely.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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