Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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18.09.2026 11:07:38

Dieselpreis klettert weiter - Super E10 minimal günstiger

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Dieselpreis an den deutschen Tankstellen hat sein Rekordhoch noch einmal übertroffen: Am Donnerstag kostete ein Liter nach Auswertung des ADAC im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,471 Euro, knapp zwei Cent mehr als am Vortag. Super E10 verbilligte sich nach mehreren Preisrekorden in Folge dagegen minimal um 0,006 Cent auf 2,308 Cent.

Die unter schlechten Umfragewerten leidende Bundesregierung hat schnelle Entlastung für die autofahrende Bevölkerung angekündigt, doch sind Union und SPD bislang uneins, wie das bewerkstelligt werden soll. Die Rohölpreise haben zuletzt wieder etwas nachgegeben./cho/DP/stw

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14.09.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Shell Overweight Barclays Capital
04.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
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ConocoPhillips 115,40 -0,40% ConocoPhillips
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 142,10 -0,07% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,33 -0,63% Shell (ex Royal Dutch Shell)
TotalEnergies 79,33 -0,28% TotalEnergies

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