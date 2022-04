Dieselpreis wieder knapp unter zwei Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Dieselpreis ist im deutschlandweiten Durchschnitt wieder unter die Marke von zwei Euro gerutscht. Wie der ADAC am Montag mitteilte, verlangten die Tankstellen am Sonntag im Schnitt 1,995 Euro für einen Liter Diesel. Das war ein Cent weniger als am Freitag. Super E10 kostete am Sonntag nahezu unverändert 1,961 Euro./rol/DP/mis