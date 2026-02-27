Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
27.02.2026 18:34:00
Dieselskandal: Interne Mails belasten BMW, VW und Daimler schwer
Dokumente aus einem Londoner Prozess legen nahe, dass BMW, VW und Daimler ihre Emissionsstrategien bereits Jahre früher koordiniert haben dürften als bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|89,04
|0,38%
|BMW Vz.
|88,35
|-0,17%
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|14,50
|-0,68%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,77
|-0,31%
|Volkswagen (VW) St.
|101,30
|-0,20%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,00
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.