27.02.2026 18:34:00

Dieselskandal: Interne Mails belasten BMW, VW und Daimler schwer

Dokumente aus einem Londoner Prozess legen nahe, dass BMW, VW und Daimler ihre Emissionsstrategien bereits Jahre früher koordiniert haben dürften als bekannt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
23.02.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
17.02.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
16.02.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
13.02.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

BMW AG 89,04 0,38% BMW AG
BMW Vz. 88,35 -0,17% BMW Vz.
Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh 14,50 -0,68% Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,77 -0,31% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Volkswagen (VW) St. 101,30 -0,20% Volkswagen (VW) St.
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,00 -0,10% Volkswagen (VW) AG Vz.

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
