Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
29.10.2026 05:02:00
Dieselskandal: Österreichische Opfer dürfen VW noch verklagen
Der VW-Konzern lehnt Entschädigung von Opfern des Dieselbetrugs gerne mit Verweis auf Verjährung ab. In Österreich geht das jetzt nicht mehr.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09:25
|VW-Aktie im Block: Audi-Aufsichtsrat trifft sich offenbar am Freitag (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert letztendlich (finanzen.at)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel: So performt der DAX aktuell (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
29.10.26
|WDH/ROUNDUP 3: Die Gründe für den Milliardenverlust bei VW - Aktie legt zu (dpa-AFX)
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|70,15
|0,65%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|70,52
|1,00%