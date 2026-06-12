KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.06.2026 09:12:00
Dieses KI-Gadget musst du selbst ankurbeln: Was die Macher damit zeigen wollen
Das Projekt CrankGPT beweist, dass KI auch lokal und ohne großen Stromverbrauch funktionieren kann. Das KI-Gadget lässt sich mit einer Handkurbel betreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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