Difference Capital Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Difference Capital Financial lud am 23.03.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,120 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Difference Capital Financial -0,100 CAD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 70,0 Prozent auf 17,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 CAD. Im Vorjahr waren -0,410 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Difference Capital Financial mit einem Umsatz von insgesamt 57,50 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 44,20 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 30,09 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,492 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 56,57 Millionen CAD festgelegt.

