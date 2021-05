Difference Capital Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Difference Capital Financial hat am 13.05.2021 das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,120 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 11,4 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 17,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Difference Capital Financial 13,9 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at