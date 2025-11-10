Difference Capital Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Difference Capital Financial hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,330 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Difference Capital Financial im vergangenen Quartal 16,8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Difference Capital Financial 17,5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at