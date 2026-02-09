|
Diffusion Engineers: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Diffusion Engineers hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,22 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,92 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Diffusion Engineers im vergangenen Quartal 1,01 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Diffusion Engineers 792,0 Millionen INR umsetzen können.
