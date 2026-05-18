Diffusion Engineers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Diffusion Engineers veröffentlichte am 16.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Diffusion Engineers ein EPS von 3,49 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,42 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 13,50 INR. Im Vorjahr waren 9,59 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,07 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Diffusion Engineers 3,35 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at