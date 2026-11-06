Diffusion Engineers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diffusion Engineers stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,39 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Diffusion Engineers ein EPS von 2,69 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 1,26 Milliarden INR gegenüber 835,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at