16.11.2026 06:31:29

Digerati Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Digerati Technologies präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 91,74 Prozent auf 1,88 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Digerati Technologies 22,76 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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