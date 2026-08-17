Digi Communications: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Digi Communications hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,58 RON. Ein Jahr zuvor waren -0,020 RON je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,16 Milliarden RON in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Milliarden RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at