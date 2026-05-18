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18.05.2026 06:31:29
Digi Communications: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Digi Communications hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Digi Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 RON je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 RON je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,97 Milliarden RON – ein Plus von 12,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Digi Communications 2,63 Milliarden RON erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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