13.11.2026 06:31:28

Digi International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Digi International hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Digi International hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 143,3 Millionen USD gegenüber 114,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Digi International hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,08 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Digi International 535,19 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 430,22 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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