14.11.2025 06:31:28
Digi International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Digi International hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,3 Millionen USD ausgewiesen.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,08 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 430,22 Millionen USD gegenüber 424,05 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
