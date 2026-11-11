Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
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11.11.2026 22:27:45
Digi International Inc Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Digi International Inc (DGII) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $14.938 million, or $0.38 per share. This compares with $9.981 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Digi International Inc reported adjusted earnings of $30.490 million or $0.78 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.3% to $143.319 million from $114.338 million last year.
Digi International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.938 Mln. vs. $9.981 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.26 last year. -Revenue: $143.319 Mln vs. $114.338 Mln last year.
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