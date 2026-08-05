Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
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05.08.2026 22:20:48
Digi International Inc Reports Advance In Q3 Income
(RTTNews) - Digi International Inc (DGII) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $15.740 million, or $0.40 per share. This compares with $10.243 million, or $0.27 per share, last year.
Excluding items, Digi International Inc reported adjusted earnings of $29.116 million or $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 29.0% to $138.670 million from $107.514 million last year.
Digi International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $15.740 Mln. vs. $10.243 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.27 last year. -Revenue: $138.670 Mln vs. $107.514 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 529 M To $ 533 M
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