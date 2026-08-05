Digi International Inc Reports Advance In Q3 Income

(RTTNews) - Digi International Inc (DGII) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $15.740 million, or $0.40 per share. This compares with $10.243 million, or $0.27 per share, last year.

Excluding items, Digi International Inc reported adjusted earnings of $29.116 million or $0.75 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 29.0% to $138.670 million from $107.514 million last year.

Digi International Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $15.740 Mln. vs. $10.243 Mln. last year. -EPS: $0.40 vs. $0.27 last year. -Revenue: $138.670 Mln vs. $107.514 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 529 M To $ 533 M