Digi International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Digi International präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,280 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 130,7 Millionen USD gegenüber 104,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at