Digi International vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Digi International hat am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,90 Prozent auf 122,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at