LEGS Aktie
WKN: A0BLUC / ISIN: JP3980300002
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11.06.2026 02:05:01
Digi International VP Trims His Stake — The Real Question Is Whether the IoT Shift has legs
David H. Sampsell, Vice President of Corporate Development, General Counsel, and Corporate Secretary at Digi International Inc. (NASDAQ:DGII), disclosed the sale of 6,375 shares of common stock for a total of approximately $415,000 on May 13, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($65.11); post-transaction value based on May 13, 2026 market close ($65.33).* 1-year performance calculated using June 10th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Digi International
|56,00
|0,00%
|International Public Partnerships Ltd
|1,37
|0,22%
|LEGS CO LTD
|1 080,00
|-0,64%
|SHIFT Inc.
|3,64
|0,55%
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