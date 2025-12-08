Digihost Technology Aktie
WKN DE: A412K2 / ISIN: CA25380B1022
|
08.12.2025 13:55:37
Digi Power Appoints Jagan Jeyapaul As Chief Technology Officer
(RTTNews) - Digi Power X Inc.(DGX), an energy infrastructure company, said on Monday that it has appointed Jagan Jeyapaul as its Chief Technology Officer.
The new CTO will lead the company's full technology roadmap, overseeing the ARMS 200 Tier-3 modular data-center platform, scaling AI infrastructure deployments, and managing the NeoCloudz GPU-as-a-service platform.
He will also direct the development of customer integration software and ensure seamless onboarding, API enablement, and enterprise-grade performance as Digi Power X prepares to begin AI data processing in 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Digihost Technology Inc Registered Shs Subordinate Votingmehr Nachrichten
|
12.11.25
|Ausblick: Digihost Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Digihost Technology Inc Registered Shs Subordinate Votingmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX freundlich -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag etwas höher. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Anleger an den US-Börsen dürften sich zurückhalten. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.