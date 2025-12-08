Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Digihost Technology Aktie

WKN DE: A412K2 / ISIN: CA25380B1022

08.12.2025 13:55:37

Digi Power Appoints Jagan Jeyapaul As Chief Technology Officer

(RTTNews) - Digi Power X Inc.(DGX), an energy infrastructure company, said on Monday that it has appointed Jagan Jeyapaul as its Chief Technology Officer.

The new CTO will lead the company's full technology roadmap, overseeing the ARMS 200 Tier-3 modular data-center platform, scaling AI infrastructure deployments, and managing the NeoCloudz GPU-as-a-service platform.

He will also direct the development of customer integration software and ensure seamless onboarding, API enablement, and enterprise-grade performance as Digi Power X prepares to begin AI data processing in 2026.

Aktien in diesem Artikel

Digihost Technology Inc Registered Shs Subordinate Voting 3,00 -1,96% Digihost Technology Inc Registered Shs Subordinate Voting

