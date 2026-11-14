Digi Power X Inc. Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Digi Power X Inc. (DGXX):

Earnings: $1.04 million in Q3 vs. $0.064 million in the same period last year. EPS: $0.01 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $12.24 million in Q3 vs. $8.14 million in the same period last year.