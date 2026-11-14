Digihost Technology Aktie
WKN DE: A412K2 / ISIN: CA25380B1022
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14.11.2026 03:39:47
Digi Power X Inc. Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Digi Power X Inc. (DGXX):
Earnings: $1.04 million in Q3 vs. $0.064 million in the same period last year. EPS: $0.01 in Q3 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $12.24 million in Q3 vs. $8.14 million in the same period last year.
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