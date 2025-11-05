|
05.11.2025 06:31:28
Digicann Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Digicann Ventures hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Digicann Ventures ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
