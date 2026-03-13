Digicann Ventures verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Digicann Ventures hat sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,020 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Digicann Ventures -0,030 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at