DiGiCom Bhd: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DiGiCom Bhd hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,030 MYR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,21 Milliarden MYR in den Büchern – ein Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DiGiCom Bhd 3,21 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,036 MYR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 3,21 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.at