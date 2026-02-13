DiGiCom Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DiGiCom Bhd hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 MYR gegenüber 0,010 MYR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3,45 Milliarden MYR gegenüber 3,28 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,130 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,120 MYR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 12,96 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte DiGiCom Bhd einen Umsatz von 12,68 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at