DiGiCom Bhd veröffentlichte am 19.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,03 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DiGiCom Bhd in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,31 Milliarden MYR im Vergleich zu 3,12 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at