19.08.2025 06:31:29
DiGiCom Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DiGiCom Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 MYR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,34 Prozent auf 3,18 Milliarden MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,11 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
