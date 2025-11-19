DiGiCom Bhd stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DiGiCom Bhd hat am 17.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 MYR. Im letzten Jahr hatte DiGiCom Bhd einen Gewinn von 0,040 MYR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,05 Prozent auf 3,12 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,13 Milliarden MYR gelegen.

Redaktion finanzen.at