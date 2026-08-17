DiGiCom Bhd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

DiGiCom Bhd hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 MYR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3,19 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DiGiCom Bhd 3,18 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at