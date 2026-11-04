Digicontent: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Digicontent äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,64 INR je Aktie erzielt worden.

Digicontent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,33 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at