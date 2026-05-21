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21.05.2026 06:31:29
Digicontent präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Digicontent hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,07 INR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent auf 1,18 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,140 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,18 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 4,89 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,43 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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