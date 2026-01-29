Digicontent präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Digicontent hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,25 INR gegenüber 1,13 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 1,28 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Digicontent 1,09 Milliarden INR umgesetzt.

