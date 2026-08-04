Digicontent: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Digicontent veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Digicontent hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1,23 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Digicontent 1,10 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at