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04.08.2026 06:31:29
Digicontent: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Digicontent veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Digicontent hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,400 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 1,23 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Digicontent 1,10 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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