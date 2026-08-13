Digidrive Distributors präsentierte Quartalsergebnisse

Digidrive Distributors äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Digidrive Distributors -0,030 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at