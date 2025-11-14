Digidrive Distributors stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Digidrive Distributors gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Digidrive Distributors im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 110,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at