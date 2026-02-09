|
09.02.2026 06:31:29
Digidrive Distributors stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Digidrive Distributors lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 1,48 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Digidrive Distributors noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Digidrive Distributors im vergangenen Quartal 117,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Digidrive Distributors 143,9 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!