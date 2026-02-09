Digidrive Distributors stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Digidrive Distributors lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,48 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Digidrive Distributors noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Digidrive Distributors im vergangenen Quartal 117,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Digidrive Distributors 143,9 Millionen INR umsetzen können.

