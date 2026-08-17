Digihost Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Digihost Technology hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,390 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,2 Millionen CAD – eine Minderung von 18,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at