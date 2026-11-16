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16.11.2026 06:31:29
Digihost Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Digihost Technology hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,2 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,1 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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