Digimarc mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Digimarc hat am 11.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,9 Millionen USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,490 USD beziffert. Im Vorjahr waren -1,830 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Digimarc 33,91 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 38,42 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at